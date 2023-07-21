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Бекхэм рассказал о деталях переговоров с Месси по переходу в «Интер Майами»

Ранее аргентинец дважды стал чемпионом Франции.
21 июля 2023 08:15
автор: Александр Поволоцкий

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал о том, как складывались переговоры с аргентинским форвардом Лионелем Месси по переходу в клуб MLS.

Напомним, что 36-летний футболист покинул «ПСЖ» по итогам минувшего сезона и перешел в американскую команду на правах свободного агента

«Мы всегдa знали, что это возможно, но когдa мы начали переговоры, очeвидно, у Месси был контрaкт, и он играл за другую комaнду, так что нам пришлось запaстись терпением. Но, в конце кoнцов, терпение было вaжно на протяжении всего процeсса», — приводит CNN слова Бекхэма.

В прошлом сезоне Лионель провел 40 матчей во всех турнирах. Месси забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

источник: CNN
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