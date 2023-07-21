Стало известно, на какого игрока «Зенит» может обменять Вендела во «Фламенго»

«Зенит» планирует обменять полузащитника Вендела во «Фламенго» на форварда Педро Абреу.

По информации «Метарейтинг», сине-бело-голубые хотят видеть в команде 26-летнего футболиста. При этом, в «Зените» сомневаются в подписании Педро Абреу из-за того, что он выступал за пределами Бразилии лишь в итальянской «Фиорентине».

Отмечается, что «Фламенго» предлагает клубу РПЛ нападающего Габигола. Это не устраивает наставника «Зенита» Сергея Семака, который видит в команде именно Педро Абреу.

В минувшем сезоне игрок сборной Бразилии провел 35 матчей, в которых забил 26 голов и отдал четыре результативных передач.