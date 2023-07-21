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«Сельта» подписала 22-летнего воспитанника «Реала»

Дотор продолжит карьеру в другом клубе.
21 июля 2023 08:22
автор: Александр Кожевников

Полузащитник Карлос Дотор перешел из «Реала» в «Сельту». Контракт с 22-летним гонщиком рассчитан на пять сезонов.

«Реал» хочет выразить свою признательность Дотору и желает ему и всей его семье удачи на этом новом этапе его жизни», - гласит заявление мадридского клуба.

Дотор является воспитанником «Реала», однако на поле в официальных матчах никогда не выходил. В 2021 году он играл за «Реал» в предсезонном товарищеском матче с «Рейнджерс». В составе «Кастильи» он провел 88 матчей, забив в них 25 голов.

источник: ФК «Реал»
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