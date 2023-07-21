«Бенфика» разгромила «Аль-Наср» Роналду в товарищеском матче, Ди Мария забил один мяч

В Португалии состоялся товарищеский матч, в котором «Бенфика» играла с «Аль-Насром».

Встреча завершилась поражением клуба из Саудовской Аравии со счетом 1:4.

В составе »Бенфики» дубль оформил Гонсалу Рамуш. По голу забили Анхель Ди Мария и Андреас Шельдеруп. Автором единственного мяча «Аль-Насра» стал Халид Аль-Ганнам.

Отметим, что португальский форвард азиатской команды Криштиану Роналду не смог отметился результативными действиями. Нападающего заменили на 84-й минуте.

Ранее «Аль-Наср» потерпел поражение от испанской «Сельты» со счетом 0:5.