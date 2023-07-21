Известны причины, по которым Неймар решил остаться в «ПСЖ»

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар не планирует уходить из «ПСЖ» в текущее летнее трансферное окно.

По информации L'Équipe, решение 31-летнего футболиста обусловлено множеством причин. Отмечается, что Неймар чувствует себя комфортно в Париже. Кроме того, недавно Неймар во второй раз стал отцом.

Также нападающего устраивает нынешняя зарплата, которая составляет 25 млн евро в год. Бразилец намерен сезон без травм и выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов.

Добавим, что Неймар выступает за клуб из Парижа с 2017 года.

В минувшем сезоне бразилец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.