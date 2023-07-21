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Никита Кривцов: когда уехали иностранцы, играть оказалось некому

Футболист «Краснодара» высказался об отъезде легионеров.
21 июля 2023 08:51
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался об уходе легионеров из клуба.

«Когда я пришёл, в центре играли Сперцян, Крыховяк, Олссон. Плюс Черников и я — получается, впятером конкурировали за места в старте. А когда иностранцы уехали, некому оказалось играть. Остались только молодые. И всё равно выступили неплохо — четвёртое место заняли.

Для нас эти победы были значимыми, а для руководства, Сергея Николаевича — по-своему показательными. Они увидели, что и свои молодые пацаны могут обходиться без помощи иностранцев», - приводит слова Кривцова «Чемпионат».

В прошлом сезоне Кривцов провел в составе «Краснодара» 20 матчей, в которых забил шесть голов и трижды ассистировал партнерам.

источник: Чемпионат.com
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