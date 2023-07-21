Хендерсон в ближайшие сутки пройдет медобследование для «Аль-Иттифака»

«Аль-Иттифак» до конца недели может объявить о подписании капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Дэйв Окоп, до конца недели 33-летний футболист пройдет медицинское обследование. Отмечается, что сделка по трансферу Хендерсона уже закрыта.

Ранее в СМИ появилась информация, что »Ливерпуль» получит за полузащитника 15 миллионов евро. Хендерсон согласовал личный трехлетний контракт с «Аль-Иттифаком».

В минувшем сезоне Джордан провел 43 матча, в которых отличился тремя результативными передачами.