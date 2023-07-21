«Ну наконец-то!» Газзаев эмоционально отреагировал на новую форму ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о новой форме столичного клуба.

«Ну наконец‑то! Я дожил до этого! Я только приветствую такие отсылки. Чемпионская форма приносит чемпионские результаты», – приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Новая форма является отсылкой к 2003 году, когда ЦСКА впервые стал чемпионом Росси.

В презентации также приняли участие игроки текущего состава Фёдор Чалов, Мойзес и Егор Носков, который родился в 2003 году. На видео были показаны кнопочный телефон Nokia, старая видеокамера, музыкальные хиты 2000-х годов, а также другие отсылки к тому времени.