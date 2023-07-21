Никита Кривцов назвал академию «Краснодара» лучшей в России

Российский полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился воспоминаниями от впечатления от клуба после своего перехода в состав «быков».

«Конечно, было круто. Лучшая академия России, все условия для детей — я такого никогда не видел. С Галицким на тренировке немного пообщались. Сергей Николаевич спросил, как самочувствие и впечатления. Сказал, что нужно работать и всё получится», - приводит слова Кривцова «Чемпионат».

Кривцов выступает в составе команды с 2021 года.

В прошлом сезоне он принял участие в 20 матчах РПЛ, забив в них шесть голов и трижды ассистировав партнерам.