Ильзат Ахметов сравнил Акинфеева и Сафонова

25-летний полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов сравнил двух российских голкиперов — Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.

«Я не думаю, что идёт какая-то гонка. Игорь уже всё всем доказал — играл большие матчи, брал трофеи. Нам нужно аплодировать и наслаждаться его карьерой. А Матвею ещё предстоит всё доказать.

В прошлом сезоне Игорь был лучшим вратарём России», — приводит слова Ахметова Sport24.

37-летний Акинфеев выступает в составе ЦСКА с 2003 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Акинфеев принял участие в 29 встречах в РПЛ, 11 из них отыграв «на ноль» и отдав одну голевую передачу. Футболист помог своему клубу завоевать Кубок России.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал в основной краснодарской команде в 2019 году и с тех пор провёл 145 матчей, пропустил 181 гол и отыграл 42 игры «на ноль». Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.