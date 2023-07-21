Руслан Литвинов оценил шансы «Спартака» на титул: все зависит от нас самих, а не от «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Главное, уверенно и надежно действовать на дистанции. А нам многое испортила ситуация после Нового года в прошлом сезоне, когда много очков потеряли, допускали много ошибок и на ровном месте пропускали мячи. «Зенит» этого не делал. Поэтому стал чемпионом. Все зависит от нас самих, а не от «Зенита», - приводит слова футболиста «Известия».

Напомним, в первом туре нового сезона красно-белые дома сыграют с «Оренбургом».

По итогам минувшего первенства «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, завоевав бронзовые награды.