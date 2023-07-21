Голкипер «ПСЖ» Доннарумма стал жертвой ограбления в своём доме

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой жестокого ограбления в своем доме в Париже.

Как сообщает Actu17, преступление произошло в ночь с 20 на 21 июля в восьмом округе Парижа. Жертвами ограбления стали Джанлуиджи и его девушка. Преступники связали и похитили владельцев дома.

Отмечается, что Доннарумме и его девушке около трёх часов утра удалось сбежать и укрыться в одном из отелей, который расположен вблизи дома

Грабители похитили около 500 тысяч евро. Вратарь с девушкой были доставлены в больницу.

Расследование проводит бригада полиции по борьбе с бандитизмом.