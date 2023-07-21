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Голкипер «ПСЖ» Доннарумма стал жертвой ограбления в своём доме

Футболист выступает за команду из Парижа с лета 2021 года.
21 июля 2023 10:40

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма стал жертвой жестокого ограбления в своем доме в Париже.

Как сообщает Actu17, преступление произошло в ночь с 20 на 21 июля в восьмом округе Парижа. Жертвами ограбления стали Джанлуиджи и его девушка. Преступники связали и похитили владельцев дома.

Отмечается, что Доннарумме и его девушке около трёх часов утра удалось сбежать и укрыться в одном из отелей, который расположен вблизи дома

Грабители похитили около 500 тысяч евро. Вратарь с девушкой были доставлены в больницу.

Расследование проводит бригада полиции по борьбе с бандитизмом.

источник: «Советский спорт»
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