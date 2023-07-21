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Кривцов рассказал, сколько он зарабатывал в клубе Второй лиги

Никита сейчас выступает за «Краснодар».
21 июля 2023 10:34
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о финансовых условиях в клубах Второй лиги.

«Получал обычный прожиточный минимум. 11 тысяч рублей. Но во Владимире ещё были премиальные. В «Торпедо» была база при стадионе, у меня была комната. Деньги тратил только на еду. Не нуждался особо. А в Муроме на базе питались. Обед нам готовили, а ужин — сами. Нам привозили продукты, и мы по очереди дежурили по кухне.

Варили макароны, пельмени, картошку, курицу. В интернете смотришь: вроде бы понятно, а потом — бац — и всё сгорело. Или убежало. Бывало и такое, когда в карты заигрывались. Ничего не поделаешь: скидывались и заказывали суши или пиццу», - приводит слова Кривцова «Чемпионат».

Кривцов начал профессиональную карьеру в 2020 году в составе владимирского «Топрпедо».

Кривцов выступает в составе «Краснодара» с 2021 года.

В прошлом сезоне он принял участие в 20 матчах РПЛ, забив в них шесть голов и трижды ассистировав партнерам.

источник: Чемпионат.com
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