Турок Чакыр подписал контракт с РФС: в судейском корпусе остался лишь один россиянин

Бывший турецкий арбитр Джюйнет Чакыр подписал контракт с РФС и официально вошел в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

Об этом сообщил российский журналист Севастиан Терлецкий.

Напомним, ранее департамент судейства РФС возглавил сербский специалист Милорад Мажич, которому будут помогать Чакыр и узбек Равшан Ирматов. Из россиян в составе органа остался только Николай Иванов.

Кроме того, по словам источника, на этом комплектование судейского корпуса не закончено, и ожидается заключение соглашения с еще одним иностранцем, имя которого пока неизвестно.