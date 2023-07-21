«Палмейрас» не хочет отпускать защитника команды в «Краснодар»

«Палмейрас» не хочет отпускать центрального защитника команды в клуб РПЛ.

Ранее появилась информация, что Луаном интересуется «Краснодар». Российская команда уже отправила 30-летнему футболисту предложение. Бразилец не против продолжить карьеру в России.

Как сообщает Globo Esporte, «Палмейрас» хочет сохранить своих ключевых игроков, включая Луана. В составе бразильского клуба лишь четыре профильных центральных защитника. Луан играет в составе «Палмейраса» с апреля 2017 года.

В текущем сезоне защитник провел 28 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.