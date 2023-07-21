Эмин Махмудов: «Спартак» популярнее «Зенита»

Полузащитник «Нефтчи», ранее выступавший за «Спартак», Эмин Махмудов считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» в России.

«Спартак», конечно, популярнее «Зенита». Может быть, последнее время из-за того, что дети видят чемпионства «Зенита», больше молодёжи следит именно за ними. Но, в общем, за красно-белыми следят больше. Я жил в маленьком городе в Подмосковье Зарайске, и там все болели только за «Спартак». Это самый большой клуб страны. Не услышите, чтобы кто-то болел за «Зенит», — приводит слова Махмудова «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» занял третье место по итогам сезона.