Экс-игрок «Спартака» и капитан «Нефтчи» назвал лучшего футболиста в составе красно-белых

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне капитан бакинского «Нефтчи» Эмин Махмудов назвал Квинси Промеса лучшим игроком в составе красно-белых.

«В «Спартаке» могу выделить Промеса. Квинси - лучший. Очень сильный футболист. Бонгонда, который перешёл из «Кадиса», тоже хороший игрок», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, Махмудов после отъезда из России сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское.

Ранее Эмин заявил, что «Спартак» популярнее питерского «Зенита».