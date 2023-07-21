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Экс-игрок «Спартака» и капитан «Нефтчи» назвал лучшего футболиста в составе красно-белых

Недавно команды встречались в товарищеском матче.
21 июля 2023 11:23
автор: Александр Шульгин

Бывший футболист московского «Спартака», а ныне капитан бакинского «Нефтчи» Эмин Махмудов назвал Квинси Промеса лучшим игроком в составе красно-белых.

«В «Спартаке» могу выделить Промеса. Квинси - лучший. Очень сильный футболист. Бонгонда, который перешёл из «Кадиса», тоже хороший игрок», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, Махмудов после отъезда из России сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское.

Ранее Эмин заявил, что «Спартак» популярнее питерского «Зенита».

источник: Чемпионат.com
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