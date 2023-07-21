«Динамо» — «Краснодар»: во сколько начнется матч 1-го тура РПЛ, где смотреть онлайн

В пятницу, 21 июля, стартует сезон Российской премьер-лиги — 2023/24.

В первой игре нового чемпионата «Динамо» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве и начнётся в 19:00.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Напомним, в минувшем сезоне «Динамо» заняло 9-е место. Перед началом предстоящего чемпионата бело-голубых возглавил экс-наставник «Оренбурга» Марцел Личка. «Быки» финишировали на шестой позиции в турнирной таблице.

В прошлом сезоне очный матч команд в Москве завершился вничью (0:0), а в Краснодаре успех праздновали хозяева (3:1).

Отметим, что встречу между «Динамо» и «Краснодаром» можно будет увидеть только на платном канале «Матч! Премьер». Онлайн-трансляция начнется в 18:55 по московскому времени.