ЦСКА и «Зенит» проявляют интерес к защитнику «Галатасарая»

Защитник «Галатасарая» Абдулкерим Бардакчи может продолжить карьеру в чемпионате России.

Как сообщает Hurriyet, в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы два клуба РПЛ. Речь идет о ЦСКА и «Зените», которые уже «Галатасараю» за Бардакчи пять миллионов евро.

Контракт защитника с турецким клубом истекает летом 2025 года. Состав «Галатасарая» Абдулкерим пополнил летом 2022-го.

В минувшем сезоне центральный защитник сыграл 33 матча, в которых забил три мячами и отдал три результативных передачами.