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Жоаозиньо стал игроком бразильского клуба «Новуризонтино»

Экс-игрок «Краснодара», «Сочи» и «Динамо» будет играть во второй бразильской лиге.
21 июля 2023 12:13
автор: Виталий Овсянников

34-летний бразильский футболист Жоаозиньо, ранее выступавший за «Краснодар», «Динамо» и «Сочи» на позиции полузащитника, стал игроком бразильского клуба «Новуризонтино».

Об этом сообщает пресс-служба клуба второго дивизиона чемпионата Бразилии.

Напомним, более десяти лет Жоаозиньо выступал в российских командах. С 2011 по 2018 год бразилец играл в составе «Краснодара». С 2018 по 2020 год выступал за московское «Динамо», после чего перешел в «Сочи». В середине 2023 года сочинцы объявили о его уходе.

В минувшем сезоне чемпионата России он провел 23 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. За 12 лет в матчах РПЛ Жоаозиньо провел 291 матч, забил 40 голов и оформил 69 ассистов.

источник: ФК «Новуризонтино»
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