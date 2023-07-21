Полузащитник «Краснодара» Кривцов: меня не брали в академии «Спартака» и «Чертаново»

20-летний российский футболист Никита Кривцов, выступающий за «Краснодар» на позиции полузащитника, поделился воспоминаниями о неудачных просмотрах в футбольных академиях Москвы и Подмосковья.

«Как-то раз я забил три гола в ворота «Чертаново», и меня позвали на просмотр. Приехал к ним в академию, пожил месяц. Сказали: «Перезвоним». Я вернулся домой, а недели через две мне сообщили, что берут на сборы в Турцию. Через месяц опять отправили домой. В итоге сказали: «Можем тебя оставить, но без места в интернате, если сам будешь снимать квартиру». Такой возможности не было. И я уехал. В «Спартаке» было то же самое. Неделю потренировались, но с тем же результатом: «Можете остаться, но без проживания в академии». Соответственно, тоже отказались. Денег на длительную аренду квартиры ни у кого не было», — сказал Кривцов в интервью «Чемпионат».

Напомним, что вторую половину сезона-2020/21 Кривцов успешно показал себя в «Томи», после чего его пригласили в «Краснодар», где он выступает до сих пор.