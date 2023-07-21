Испания одержала уверенную победу над Коста-Рикой на женском ЧМ-2023

Подошел к концу матч женского чемпионата мира по футболу, в котором сыграли сборные Испании и Коста-Рики.

Встреча состоялась в Новой Зеландии в городе Веллингтон на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак».

Испании удалось забить три гола в течении семи минут. На 21-й минуте матча был открыт счет благодаря голу в свои ворота Валерии дель Кампо. Спустя четыре минуты Айтана Бонмати удвоила преимущество «красной фурии». Ещё спустя две минуты Эстер Гонсалес установила окончательный счет матча — 3:0 в пользу испанок.

Испания и Коста-Рика играют в группе C вместе со сборными Замбии и Японии.