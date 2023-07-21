Тренер «Гавра» оценил шансы Кузяева на игровое время в товарищеском матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Гавра» Лука Элснер заявил, что российский хавбек Далер Кузяев может сегодня дебютировать в составе своего нового клуба.

Отметим, что 21 июля команда 30-летнего футболиста сыграет товарищеский матч с «ПСЖ». Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

Как сообщает Foot Normand со ссылкой на Элснера, Кузяев и еще один новичок «Гавра» Рассул Ндиайе, могут получить игровое время в матче с парижанами, но оно не будет превышать 30 минут.

Напомним, что в конце июня истек контракт Далера с «Зенитом». Футболист перебрался в «Гавр» и заключил двухлетнее соглашение.