Бышовец поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Краснодар»

77-летний российский специалист Анатолий Бышовец, ранее возглавлявший сборную России, поделился ожиданиями от стартового матча нового сезона РПЛ, в котором встретятся «Динамо» и «Краснодар».

«Если судить по прошлому году, то впечатления от «Краснодара» осталось более приятное и по качеству игры и организации. Что касается «Динамо» — есть оптимизм после проведенных матчей, хотя матчи с ЦСКА следует рассматривать критически. В команде появился новый тренер и всем хотелось зарекомендовать себя. Нас ждет напряженный матч, скорее всего, даже ничейный. Результативная ничья», — заявил Бышовец в интервью Sport24.

Напомним, игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве и начнётся в 19:00. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.