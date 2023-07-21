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Агент защитника «Галатасарая» отреагировал на информацию об интересе ЦСКА и «Зенита»

Футболист провел два матча за сборную Турции.
21 июля 2023 13:32
автор: Александр Поволоцкий

Агент защитника «Галатасарая» Абдулкерима Бардакчи высказался относительно информации об интересе к игроку со стороны российских команд.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы ЦСКА и «Зенит». Оба клуба готовы заплатить за защитника пять миллионов евро.

«Интерес к Абдулкериму со стороны ЦСКА и «Зенита»? Им интересуются многие команды, но их названия я раскрывать не могу. Всё станет ясно в течение нескольких дней», — цитирует Угура Авадана Sport24.

В прошлом розыгрыше чемпионата Турции Бардакчи сыграл в 33 встречах, в которых забил тремя мяча и отдал три результативных передач.

источник: Sport24.ru
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