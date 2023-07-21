Жоаозиньо раскрыл срок контракта с «Новорузонтино»

34-летний бразильский футболист Жоаозиньо, ранее выступавший за «Краснодар», «Динамо» и «Сочи» на позиции полузащитника, раскрыл срок своего контракта с «Новорузонтино».

«Ваш контракт до 2024 года? Да. Это новый вызов. Все это в новинку для меня. Я пятнадцать лет не играл в Бразилии. Поэтому мне вновь нужно показывать себя», - приводит слова Жоаозиньо «СЭ».

Напомним, более десяти лет Жоаозиньо выступал в российских командах. С 2011 по 2018 год бразилец играл в составе «Краснодара». С 2018 по 2020 год выступал за московское «Динамо», после чего перешел в «Сочи». В середине 2023 года сочинцы объявили о его уходе.

В минувшем сезоне чемпионата России он провел 23 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. За 12 лет в матчах РПЛ Жоаозиньо провел 291 матч, забил 40 голов и оформил 69 ассистов.