Агент защитника «Амьена» Опоку рассказал с каким клубом РПЛ ведет переговоры по игроку

Агент защитника «Амьена» Николаса Опоку назвал клуб РПЛ, который претендует на игрока.

Ранее Секу Траоре сообщал, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы московские «Спартак» или «Динамо».

«На данный момент мы не ведем переговоры со «Спартаком». Остается ли интерес от «Динамо»? Да, мы общаемся с ними, но пока все идет медленно», — приводит «Спорт-Экспресс» слова агента.

В минувшем сезоне за «единорогов» Опоку провел 35 матчей и отличился одной результативной передачей. Также на счету защитника 12 игр в составе сборной Ганы.