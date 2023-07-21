Булыкин: во встрече с «Краснодаром» увидим, как на «Динамо» повлияло назначение Лички

43-летний экс-футболист московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от стартового матча нового сезона РПЛ, в котором его бывший клуб примет на своем поле «Краснодар».

«Когда начинается чемпионат, то некоторые команды не готовы психологически и физически к старту сезона. Поэтому могут происходить неожиданные результаты. Мне кажется, в матче «Динамо» — «Краснодар» будет ничья, хотя у команды Лички есть шансы на победу. В этом матче мы увидим, как повлияло на «Динамо» назначение Лички», — заявил Булыкин в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, 22 июня 2023 года 46-летний чешский специалист Марцел Личка стал новым главным тренером московского «Динамо».