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Стало известно сколько ЦСКА предложил мексиканскому «Леону» за форварда Давилу

Transfermarkt оценивает футболиста в € 5,5 млн.
21 июля 2023 14:07
автор: Александр Поволоцкий

ЦСКА сделал предложение мексиканскому клубу «Леон» из Мексики о переходе форварда Виктора Давилы.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, российский клуб за 25-летнего футболиста готов выплатить компенсацию в размере трех с половиной евро плюс бонусы.

Отмечается, что в контракте Давилы с «Леоном» есть опция выкупа за 5 млн. Соглашение рассчитано до декабря 2024 года

В минувшем сезоне Виктор провел 31 матч, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт форварда с клубом рассчитан до декабря 2024 года.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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