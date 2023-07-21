Стало известно сколько ЦСКА предложил мексиканскому «Леону» за форварда Давилу

ЦСКА сделал предложение мексиканскому клубу «Леон» из Мексики о переходе форварда Виктора Давилы.

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, российский клуб за 25-летнего футболиста готов выплатить компенсацию в размере трех с половиной евро плюс бонусы.

Отмечается, что в контракте Давилы с «Леоном» есть опция выкупа за 5 млн. Соглашение рассчитано до декабря 2024 года

В минувшем сезоне Виктор провел 31 матч, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт форварда с клубом рассчитан до декабря 2024 года.