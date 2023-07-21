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Полузащитник «Краснодара» Кривцов: агент Маньяков хотел забрать мои деньги

Игрок впервые рассказал о конфликте со своим агентом.
21 июля 2023 14:13
автор: Виталий Овсянников

20-летний российский футболист Никита Кривцов, выступающий за «Краснодар» на позиции полузащитника, впервые рассказал о конфликте со своим агентом Александром Маньяковым.

«Он хотел заработать на мне. Грубо говоря, забрать деньги, которые принадлежат мне. Почему я должен их отдавать? Когда-то меня выгнали из «Мурома», и только когда я выстрелил в ФНЛ, он объявился и стал предлагать какие-то контракты. Но мне это уже не надо было. Да, у нас был контракт. Он подал заявление в суд: якобы я не выполнил условий договора. Хотя я это мог сделать намного раньше с точно такими же претензиями. Его агентство не нашло мне ни одного клуба. А после полугода в Томске меня вызвали в молодёжную сборную. Естественно, у меня возник вопрос: почему Маньяков появился только тогда, когда я стал на слуху?» — заявил Кривцов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что вторую половину сезона-2020/21 Кривцов успешно показал себя в «Томи», после чего его пригласили в «Краснодар», где он выступает до сих пор. В минувшем сезоне он провел 20 матчей за «быков», забил шесть голов и оформил две результативные передачи.

источник: Чемпионат.com
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