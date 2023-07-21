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Новым капитаном московского «Динамо» станет Бальбуэна

Ранее он приостанавливал контракт с клубом.
Новым капитаном московского «Динамо» станет Бальбуэна
21 июля 2023 14:32
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 21 июля, телеграм-канал «Шинель Берии» сообщает, что новым капитаном московского «Динамо» назначен 31-летний парагваец Фабиан Бальбуэна, выступающий на позиции защитника.

Согласно данным источника, который специализируется на инсайдах про московское «Динамо», команда доверила ему капитанскую повязку, хоть он и вернулся в состав бело-голубых только перед началом грядущего сезона.

В середине 2022 года Фабиан Бальбуэна воспользовался правом ФИФА и приостановил своё соглашение с московской командой. Минувший сезон он провел в клубе «Коринтианс». С 2022 по 2023 годы он провел 31 матч за бразильскую команду, и отметился четырьмя забитыми голами.

источник: Telegram-канал «Шинель Берии»
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