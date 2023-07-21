Николай Валуев пообещал ходить на матчи «Зенита» в новом сезоне

Депутат Госдумы России Николай Валуев рассказал, чего ждет от предстоящего сезона РПЛ.

«Нас ждет интересный чемпионат. Многие клубы сохранили костяк, усилились. По возможности, буду ходить на «Зенит». Считаю петербуржцев главными претендентами на чемпионство. Также «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА имеют отличные шансы навязать «Зениту» борьбу», — цитирует Валуева Metaratings.

Напомним, новый сезон РПЛ стартует 21 июля, в матче открытия встретятся «Динамо» и «Краснодар».

«Зенит» по итогам прошлого сезона завоевал пятый титул подряд.