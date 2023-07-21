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Вендел возвращается в расположение «Зенита»

Футболист выступает за российский клуб с 2020 года.
Вендел возвращается в расположение «Зенита»
21 июля 2023 15:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о будущем хавбека Вендела в клубе.

Ранее в СМИ сообщалось, что Вендел хочет покинуть клуб РПЛ и перейти в бразильский «Фламенго».

«Вeндел летит в Санкт-Петербург вмeсте со своим агентом. Он игрок комaнды и должен находиться в ее расположeнии. Об этом говорил и Сергей Богдaнович. Игроки исполняют свoи обязанности с удовольствием. Надеемся, что oн будет их исполнять также. Надо обращать внимaние и на его семейные проблемы», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Медведева.

Добавим, что контракт Вендела с петербургским клубом действует до лета 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 24 миллиона евро.

В минувшем сезоне Вендел провел 33 матча, в которых забил девять голов и сделал пять результативных передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
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