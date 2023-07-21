Ловчев рассказал, что мешает «Спартаку» бороться за титул

Бывший футболист Евгений Ловчев дал оценку обороне московского «Спартака».

«Команда в последние годы пропускает очень много для претендента на титул — около 40 голов за 30 матчей. «Спартак» допускает много ошибок — бывают случаи совершенно безобразные, как тот, когда Дуарте перестал бежать за своим. Неуверенность обороны приводит и к ошибкам вратарей — скажем, Селихова в прошлом сезоне», - написал Ловчев у себя в Telegram-канале.

«Спартак» по итогам прошлого сезона занял третье место в чемпионате страны, завоевав бронзовые медали.