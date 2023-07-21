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Спортивный директор «Оренбурга» озвучил цели на сезон, поставленные перед Ярошиком

Чешский специалист дебютирует в РПЛ в роли наставника.
21 июля 2023 14:56
автор: Александр Шульгин

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился своими ожиданиями от результатов клуба в новом сезоне РПЛ, а также рассказал, какие задачи стоят перед командой.

«Я ожидаю, что в этом сезоне выступим как минимум не хуже, чем в прошлом сезоне. Пока что мы не поставили задачу перед Ярошиком. Наша команда проделала хорошую работу, первые игры покажут, в каком состоянии мы находимся. Хотелось бы, чтобы по итогам сезона мы вошли в первую восьмерку», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Также он признался, что понятия не имеет, сколько абонементов удалось продать клубу перед стартом предстоящего чемпионата.

Селекционная работа уральцев по его словам также не завершена, поиск новых игроков продолжается.

Напомним, прежний наставник «Оренбурга» Марцел Личка по окончании сезона-2022/23 ушел в московское «Динамо». У руля команды его сменил соотечественник и бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик.

источник: Metaratings.ru
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