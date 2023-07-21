Равиль Измайлов покинул пост генерального директора «Пари НН»

Сегодня, 21 июля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о том, что должность генерального директора ФК «Пари НН» покидает Равиль Измайлов.

«На посту генерального директора он проделал гигантскую работу. Менеджменту под его руководством удалось существенно улучшить финансовую и хозяйственную устойчивость клуба. Выросли доходы. Более того, клуб смог закрыть долги предшественников. Уникальный кейс для нашего футбола — привлечение крупного титульного партнера, что позволило существенно снизить нагрузку на бюджет региона», — написал Никитин в социальных сетях.

Измайлов занимал должность генерального директора клуба с 2021 года. Ранее он был исполнительным директором нижегородского клуба. Также он работал директором академии «Спартака».