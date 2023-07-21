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Полузащитник «Спартака» Умяров поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы

Умяров пропустил вторую часть прошлого сезона.
21 июля 2023 15:45
автор: Александр Кожевников

23-летний полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал об эмоциях от возвращения на поле после травмы.

«Лучшего возвращения на футбольное поле не придумать! Атмосфера невероятная. Очень соскучился — и не только я, наверное, но и вся команда», - приводит слова Умярова «Чемпионат».

Напомним, что 23-летний хавбек пропустил всю вторую часть прошлого сезона из-за перелома плюсневой кости, в результате Умяров сыграл лишь в 15 матчах «Спартака» в чемпионате и Кубке России.

Накануне Умяров сыграл в товарищеском матче с «Акроном» (0:2).

источник: Чемпионат.com
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