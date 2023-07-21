Кади Боржес пропустит матч с «Динамо»

Хелсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, подтвердил, что его клиент пропустит матч первого тура нового сезона РПЛ с «Динамо».

«Кади не сыграет против «Динамо»? Да, это так, только в следующем матче», — приводит слова Алиска «Спорт-Экспресс».

Матч состоится сегодня, 21 июля. Начало встречи - в 21:00 по московскому времени.

Кади выступает за «Краснодар» с января 2023 года. Всего за быков он провел 11 матчей, забил три гола и отдал один результативный пас. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.