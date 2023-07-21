В «Каролине» прокомментировали информацию о переговорах с российским форвардом Тарасенко

Президент и генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл поделился информацией о переговорах с российским форвардом Владимиром Тарасенко.

31-летний россиянин остаётся в статусе неограниченно свободного агента.

«Мы продолжаем переговоры с игроком и его агентом. Потолок зарплат является проблемой для многих из нас. Потолок вырос на $ 1 млн (до $ 83,5 млн). Вот почему этим летом в лиге было так мало событий. Всё ещё остаётся несколько довольно хороших игроков, которые ожидают предложений, потому что прямо сейчас у клубов недостаточно места под потолком, чтобы забрать всех хоккеистов», — цитирует Уодделла официальный сайт НХЛ.

Напомним, 31-летний российский хоккеист выступал за «Сент-Луис» с 2013 по 2023 год. В середине сезона-2022/23 он был обменян в «Рейнджерс». По итогам минувшего сезона НХЛ он провёл 69 матчей в регулярном чемпионате, забил 18 голов и оформил 32 ассиста. В 2019 году он выиграл Кубок Стэнли.