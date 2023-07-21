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Семин высказался о шансах «Локомотива» в матче с «Рубином» на старте нового сезона в РПЛ

Встреча состоится 22 июля.
21 июля 2023 16:43
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался о шансах железнодорожников в первом туре РПЛ против «Рубина».

«Говоря о первом матче «Локомотива» в этом сезоне, считаю, кто лучше подготовится, тот и одержит победу. Две совершенно равные команды. Даже несмотря на то, что «Рубин» только возвращается в РПЛ», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 22 июля, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
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