Семин высказался о шансах «Локомотива» в матче с «Рубином» на старте нового сезона в РПЛ

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался о шансах железнодорожников в первом туре РПЛ против «Рубина».

«Говоря о первом матче «Локомотива» в этом сезоне, считаю, кто лучше подготовится, тот и одержит победу. Две совершенно равные команды. Даже несмотря на то, что «Рубин» только возвращается в РПЛ», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 22 июля, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.