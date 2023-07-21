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Бывший министр здравоохранения Нижегородской области стал гендиректором «Пари НН»

Футбольный клуб представил нового руководителя.
21 июля 2023 16:45
автор: Александр Евграфов

Бывший министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назначен генеральным директором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», сообщил в Telegram-канале губернатор региона Глеб Никитин.

Гусейнов сменит на этом посту Равиля Измайлова, об уходе которого ранее в пятницу сообщил губернатор.

«Уход Давида Мелик-Гусейнова, «Ковид Валерьевича», из правительства Нижегородской области для меня - решение непростое. Его появление в регионе в 2020 году совпало с неожиданной для всех задачей, которую тогда никто не знал, как решать. Сейчас ему нужны новые горизонты. И я его никуда не отпускаю. Поручаю другую, очень важную задачу. Новую, незнакомую. Но позитивную! Он станет руководителем «Нижнего Новгорода». В этом направлении - тоже люди и престиж региона. Задачи требуют тонкого подхода, бешеной работоспособности и того же уровня эмпатии. Ему не в первой принимать новый для себя вызов – как и тогда, в 2020 году. Уверен, что и в этот раз он так же успешно с ним справится», - отметил Никитин в своем сообщении.

В первом туре стартующего чемпионата «Пари НН» примет действующего чемпиона России – «Зенит».

источник: ФК «Нижний Новгород»
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