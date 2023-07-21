Игрок «Краснодара» Кривцов считает, что в будущем может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился мнением о вероятности своего перехода в т«Манчестер Сити».

«Реально ли в России дорасти до уровня «Манчестер Сити»? Если много работать, почему нет? В жизни все возможно. Главное - идти к своей цели», - приводит слова игрока «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем сезоне хавбек провел за «быков» 27 матчей, забил восемь мячей и отдал три результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 2,8 миллионов евро.