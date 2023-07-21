Полузащитник «Краснодара» Кривцов: отсутствие еврокубков — минус для российского футбола

20-летний российский футболист Никита Кривцов, выступающий за «Краснодар» на позиции полузащитника, поделился мнением о санкциях российского футбола.

«Не хочется лезть в политику. Но для российского футбола в целом и молодых ребят в частности отсутствие еврокубков — это, конечно, минус. Надеюсь, что в скором времени всё наладится и встанет на свои места. А мотивация должна быть всегда. Если ты станешь лучшим футболистом в России, у тебя будут любые варианты. В этом и нужно находить мотивацию — стать лучшим здесь», — заявил Кривцов в интервью изданию «Чемпионат».

В минувшем сезоне Кривцов провел 20 матчей за «быков», забил шесть голов и оформил две результативные передачи. Его действующий контракт с краснодарским клубом рассчитан до 2026 года.