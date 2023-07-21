Футбольный клуб «Сатурн» будет переименован

Раменский «Сатурн» проведет следующий сезон под названием «Леон Сатурн», сообщает пресс-служба команды.

Это связано с тем, что букмекерская компания «Леон» стала титульным партнёром «Сатурна». Раменский клуб выступает в группе 3 дивизиона «Б» Второй лиги.

«С огромным удовольствием сообщаем о пролонгации договора с нашими друзьями и партнёрами. Надеемся, наше партнёрство с БК «Леон» будет и дальше расширяться и станет ещё более плодотворным», - сказал директор клуба Роман Широков.