Мостовой поделился мнением о выборе Бальбуэна капитаном «Динамо»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение назначить новым капитаном «Динамо» защитника Фабиана Бальбуэна.

«Справедливое ли это решение? В последние время вообще не стоит смотреть на справедливость в нашем футболе. В связи с последними событиями, которые происходят, нужно закрывать глаза на все», - приводит слова бывшего футболиста «СЭ».

Напомним, что Бальбуэна уже был капитаном бело-голубых в сезоне-2021/22. Летом 2022 года он приостановил контракт с «Динамо» и провел год в «Коринтианс» на правах аренды.