ФИФА снял запрет с «Родины» на регистрацию новых игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) сняла запрет с команды «Родина» на регистрацию новых игроков, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-атташе «Родины» Артема Лисовского.

« ФИФА снял запрет на регистрацию новых игроков. «Родина» заявила всех новых игроков и в первую, и во вторую команду. Этот вопрос решен положительно», — отметил Лисовский.

Ранее на «Родину» был наложен запрет на регистрацию новых игроков в связи задолженностью клуба перед словенской командой «Браво» за трансфер защитника Мити Крижана.

На старте розыгрыша Первой лиги-2023/24 «Родина» победила саратовский «Сокол» со счетом 4:0.