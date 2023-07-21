Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Краснодара» на матч 1-го тура РПЛ

«Динамо» и «Краснодар» опубликовали свои стартовые составы на матч первого тура чемпионата России сезона-2023/24.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 21 июля, в Москве. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Нгамалё, Смолов, Тюкавин.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.

В первом круге прошедшего сезона РПЛ команды сыграли между собой вничью – 0:0. Игра прошла в Москве. Встреча в Краснодаре завершилась победой быков со счетом 3:1.