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Джикия: спокойно реагирую на то, что «Спартак» ищет центральных защитников

29-летний игрок выступает за красно-белых с 2017 года.
21 июля 2023 18:10
автор: Виталий Овсянников

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал трансферную политику красно-белых.

Московский клуб активно ищет футболиста на позицию центрального защитника, где выступает Георгий Джикия.

«Как реагирую на то, что «Спартак» ищет центральных защитников? Реагирую совершенно спокойно. Конкуренция сделает нас только сильнее», — заявил Джикия в интервью «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» хотел приобрести защитника футболиста «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, однако серб принял решение перейти в «Зенит». На данный момент красно-белые ведут переговоры о приобретении колумбийского защитника Давинсона Санчеса, в настоящее время выступающего за «Тоттенхэм».

источник: «РБ-Спорт»
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