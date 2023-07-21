Джикия: спокойно реагирую на то, что «Спартак» ищет центральных защитников

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал трансферную политику красно-белых.

Московский клуб активно ищет футболиста на позицию центрального защитника, где выступает Георгий Джикия.

«Как реагирую на то, что «Спартак» ищет центральных защитников? Реагирую совершенно спокойно. Конкуренция сделает нас только сильнее», — заявил Джикия в интервью «РБ Спорт».

Ранее «Спартак» хотел приобрести защитника футболиста «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, однако серб принял решение перейти в «Зенит». На данный момент красно-белые ведут переговоры о приобретении колумбийского защитника Давинсона Санчеса, в настоящее время выступающего за «Тоттенхэм».