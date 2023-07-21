Гранат назвал неправильным решение назначить Бальбуэна капитаном «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на решение назначить новым капитаном бело-голубых защитника Фабиана Бальбуэна.

«Это сугубо мое личное мнение - какое-то неправильное решение. Не знаю, с чем оно связано. Если капитана выбирала команда, тогда понятно. К нему все хорошо относятся. Если капитана выбирал тренер, то это очень странное решение», - приводит слова бывшего футболиста «СЭ».

Напомним, что Бальбуэна уже был капитаном бело-голубых в сезоне-2021/22. Летом 2022 года он приостановил контракт с «Динамо» и провел год в «Коринтианс» на правах аренды.