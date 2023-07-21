Ловчев: Медина – отличный футболист, но 10-12 голов за сезон в «Спартаке» он не забьёт

Легенда советского футбола Евгений Ловчев высказал свое мнение о том, как новичок «Спартака» Хесус Медина проявит себя в новом клубе.

«Как в «Спартаке» проявит себя Медина? Мячей 10-12 он не забьет. Но он хороший игрок, умеет в пас. Плюс в «Спартаке», уверен, ему будет интереснее играть — атака у красно-белых более разнообразна, чем в ЦСКА. Медина будет игроком основного состава», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, 26-летний парагвайский футболист Хесус Медина стал игроком московского «Спартака» 10 июля. Ранее он выступал за ЦСКА. Этот трансфер стал первым прямым переходом из ЦСКА в «Спартак» за 29 лет. Парагваец подписал контракт с красно-белыми до середины 2026 года.